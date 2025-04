Greenwood - OM : La fin est annoncée !

La rédaction

Alors que l’OM traverse une crise sportive, une rumeur faisait état de tensions entre Mason Greenwood, Luis Henrique et le reste du vestiaire. Medhi Benatia a tenu à clarifier la situation, mettant fin aux spéculations concernant l'Anglais. À l’aube d’un sprint final crucial pour l’Europe, l’OM doit désormais se concentrer sur ses objectifs.

Alors que l’OM traverse une grande crise sportive avec des résultats très décevants depuis quelques semaines, le club phocéen est au cœur de nombreuses rumeurs. L’une d’elles affirmait que Pierre-Emile Højbjerg aurait demandé à Medhi Benatia de ne plus faire jouer Luis Henrique et Mason Greenwood, jugés pas assez impliqués.

Le démenti de Benatia

Une rumeur à laquelle Medhi Benatia a répondu en personne. Interrogé par La Provence, le directeur du football de l’OM a tenu à démentir fermement : «Vous imaginez ? Il n’est pas venu me voir. Et en plus, vous pensez que j’ai besoin qu’un joueur me souffle ça ? Pierre-Emile Højbjerg est un des plus professionnels du vestiaire, un mec qui ne cherche qu’à fédérer et à entraîner tout le monde avec lui, comme Rabiot.»

L’OM doit se relever

Ce démenti met fin aux rumeurs de tensions entre Greenwood et le vestiaire de l'OM, et pourrait apaiser les esprits au club à l’approche d’un sprint final crucial. L’OM, qui compte très peu d’avance sur ses concurrents directs, doit impérativement arracher un ticket pour la prochaine Ligue des champions.