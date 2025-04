De Zerbi prêt à quitter l’OM, il va l’imiter ?

Alexis Brunet

Ces dernières semaines, de nombreuses rumeurs ont relaté le fait que Roberto De Zerbi s’était mis son vestiaire à dos et que l’Italien pourrait même quitter Marseille à la fin de la saison, malgré un contrat de trois ans. Si un tel cas de figure se confirme, Ismaël Bennacer pourrait bien imiter son entraîneur.

Et si l’OM pouvait tout perdre dans cette fin de saison ? Il y a quelques semaines, le club phocéen était deuxième du championnat et a dû laisser cette place à l’AS Monaco. Les partenaires de Mason Greenwood pourraient encore glisser au classement, car la menace est proche. En effet, l’OL n’est qu’à un point et Lille et Strasbourg à deux.

De Zerbi sur le départ ?

En plus de potentiellement pouvoir perdre la qualification en Ligue des champions, l’OM pourrait également perdre Roberto De Zerbi. L’entraîneur italien n’est pas certain de rester à Marseille à la fin de la saison, malgré un contrat signé l’été dernier portant sur trois saisons. Cela serait un vrai coup dur pour le club phocéen, qui a misé beaucoup sur l’Italien pour construire son futur.

Bennacer pourrait suivre De Zerbi

Si Roberto De Zerbi quitte l’OM l’été prochain, il pourrait être imité par l’un de ses joueurs. En effet, selon les informations de CalcioMercato, Ismaël Bennacer pourrait bien ne pas s’attarder à Marseille si l’Italien venait à partir. À noter que, pour le moment, l’Algérien est seulement prêté par l’AC Milan, mais les dirigeants marseillais souhaiteraient le voir rester.