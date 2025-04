Panique à l’OM, le vestiaire se lâche

Alexis Brunet

Dernièrement, l’OM a collectionné les mauvais résultats. Lors des cinq dernières journées de championnat, le club phocéen a enregistré seulement une victoire pour quatre défaites. Des performances loin d’être aux attentes et le vestiaire s’est donc parlé pour essayer d’enrayer cette phase difficile, comme l’a affirmé le défenseur marseillais Amir Murillo en conférence de presse.

Samedi soir, Montpellier se rend sur la pelouse de l’OM pour le compte de la 30ème journée de Ligue 1. Un match idéal pour que les Marseillais retrouvent de la confiance. En effet, devant leur public, les coéquipiers de Valentin Rongier partiront comme les grandissimes favoris, face au dernier du championnat, qui reste qui plus est sur dix défaites de suite. Toutefois, le club phocéen ne devra pas prendre cette rencontre à la légère, car cela lui a déjà joué des tours par le passé.

« On a parlé entre nous »

Au Vélodrome, l’OM a parfois eu du mal, mais les joueurs de Roberto De Zerbi se sont imposés lors de leur dernier match à la maison le 6 avril contre Toulouse (3-2). Présent en conférence de presse, Amir Murillo espère pouvoir enchaîner une deuxième victoire de rang à domicile. Le défenseur a affirmé que le vestiaire s’était parlé pour essayer d’arranger les choses et retrouver le chemin du succès. Ses propos sont rapportés par Le Phocéen. « On a parlé entre nous, c'est vrai qu'on avait du mal à domicile, mais les derniers matchs au Vélodrome ont été meilleurs. C'est important de gagner devant nos supporters. Qu'ils rentrent chez eux avec le sourire, une victoire et du beau football. »

Le vestiaire anxieux ?

Selon Amir Murillo, le vestiaire de l’OM n’est pas en proie au doute dans ce sprint final. Toutefois, le Panaméen a révélé qu’un peu d’anxiété pouvait se faire sentir. « Non, on n'a pas de doutes dans le vestiaire, mais peut-être un peu d'anxiété, parce qu'on veut gagner tous les matchs. Peut-être que parfois, on ne fait pas les choses comme il faut, mais on essaie de réaliser le plan choisi pour chaque match. »