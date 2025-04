De Zerbi : La grande annonce qui va plaire à l’OM !

Alexis Brunet

Actuellement, l’OM se trouve à la troisième place de Ligue 1, mais l’OL est à un point derrière et met donc la pression sur les Marseillais. Ces derniers aimeraient au moins garder cette place, synonyme de Ligue des champions la saison suivante. Une récompense que Roberto De Zerbi aimerait offrir aux supporters du club phocéen.

Le sprint final est lancé en Ligue 1 et l’OM ne compte surtout pas craquer. Pourtant, les Marseillais ont déjà légèrement baissé le pied. Longtemps deuxièmes, ils ont laissé cette place dernièrement à l’AS Monaco. Les coéquipiers de Mason Greenwood sont donc actuellement troisièmes du championnat, mais l’OL rôde à seulement un point de l’équipe de Roberto De Zerbi. L’entraîneur italien va donc devoir gérer à la perfection les cinq derniers matches.

De Zerbi veut offrir la Ligue des champions aux supporters

Dans la situation actuelle, l’OM serait qualifié pour la prochaine Ligue des champions, grâce à cette troisième place. Toutefois, il ne faudra pas que les Marseillais descendent à la quatrième place, sinon il faudra passer par des tours de qualifications. Présent en conférence de presse, Roberto De Zerbi a affirmé vouloir offrir la plus belle des coupes d’Europe aux supporters marseillais. Ses propos sont rapportés par Le Phocéen. « Ce sont les joueurs qui font que les supporters nous suivent. Dans tous les stades, les supporters rendent à leur équipe ce qu'elle donne. Cette année, ils ont compris qu'il fallait qu'ils soient plus proches de nous, on veut les remercier en les qualifiant pour la Ligue des champions. »

L’OM affronte Montpellier samedi

Il ne reste donc que cinq matches à l’OM dans cette fin de championnat, et le premier de ces rendez-vous sera face à Montpellier. Les hommes de Zoumana Camara se rendent au Vélodrome samedi soir à 21H05. La victoire est donc obligatoire pour les Marseillais, d’autant plus que le MHSC est actuellement dernier de Ligue 1 et reste sur dix défaites de suite.