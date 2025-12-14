PSG - Kylian Mbappé veut absolument signer : L’énorme annonce !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG avait réalisé un mercato estival 2017 de folie avec les recrutements de Kylian Mbappé et de Neymar, pour un total de 400M€. La relation s'est ensuite dégradée entre les deux grandes stars du projet, et pourtant lorsqu'il était encore à l'AS Monaco, Mbappé souhaitait absolument signer pour pouvoir évoluer aux côtés de Neymar comme le révèle Thiago Silva.

En recrutant Neymar (222M€) puis Kylian Mbappé (180M€) qui demeurent à ce jour les deux transferts les plus chers de toute l'histoire du mercato, le PSG avait vu grand à l'été 2017. Le club de la capitale pensait pouvoir faire cohabiter les deux stars pendant de longues et ainsi remporter la Ligue des Champions, mais rien ne s'est vraiment passé comme prévu puisque Neymar et Mbappé ont vu leur amitié virer au clash au bout de quelques années. Thiago Silva, ancien capitaine emblématique du PSG, se livre sans détour à ce sujet dans un entretien accordé à France Football.

Mbappé voulait absolument signer au PSG « Neymar et Mbappé ? C'était une très belle histoire pourtant. Je me souviens du Trophée des champions contre le Monaco de Kylian Mbappé au Maroc. À la fin du match, Mbappé voulait échanger avec moi. Il m'a dit : "Même si Neymar signe, je veux venir aussi et faire partie de cette équipe. Si tu peux en parler au président." », confie Thiago Silva sur les coulisses de l'arrivée de Kylian Mbappé au PSG. Mais les choses se sont rapidement compliquées entre lui et Neymar...