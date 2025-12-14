Départ à l'étranger : C'est terminé pour Antoine Dupont !

Alexis Brunet

Samedi soir, le Stade Toulousain se rendait en Écosse afin d’affronter les Glasgow Warriors pour le compte de la deuxième journée de Coupe des Champions. Une rencontre très importante pour Antoine Dupont qui faisait son grand retour comme titulaire depuis sa grave blessure. En forme, le demi de mêlée a d’ailleurs inscrit un essai, mais il n'a pas pu empêcher la défaite des siens (28-21).

Pendant de longs mois, Antoine Dupont a été éloigné des terrains en raison d’une grosse blessure contractée lors d’un match du XV de France face à l’Irlande en mars dernier. Le demi de mêlée a mis du temps à se soigner, mais dernièrement il a enfin fait son retour à la compétition.

Dupont titulaire contre Glasgow Le 29 novembre dernier était un grand jour pour Antoine Dupont qui était enfin de retour sur les terrains. Le demi de mêlée était entré en jeu contre le Racing 92 (48-24) devant ses supporters, avant de faire de même quelques jours plus tard contre les Sharks de Durban en Coupe des Champions (56-19). Ce samedi 13 décembre, le capitaine du XV de France a passé un cap, puisqu’il était cette fois titulaire contre les Glasgow Warriors en Écosse.