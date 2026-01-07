Un crack de l’Algérie à l’OM : De grosses complications annoncées !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors qu’Himad Abdelli aurait déjà donné sa préférence à l’OM, voilà qu’un autre joueur actuellement à la CAN avec l’Algérie intéresserait le club phocéen. En effet, à 23 ans, Anis Hadj Moussa aurait également tapé dans l’oeil des Olympiens. L’ailier du Feyenoord est-il pour autant proche de signer à Marseille ? Pas sûr…

Le mercato hivernal a ouvert ses portes et après avoir bouclé des départs, l’OM pourra accélérer dans le sens des arrivées. Et à l’occasion de ce mois de janvier, le club phocéen pourrait prendre l’accent algérien. Un an après Amine Gouiri, de nouveaux Fennecs pourraient débarquer à Marseille. Himad Abdelli, aujourd’hui à Angers, aurait donné le feu vert pour rejoindre l’OM tandis que d’autres rumeurs font également état d’un intérêt marseillais pour Anis Hadj Moussa.

Anis Hadj Moussa bientôt à Marseille ? Comme Igor Paixao il y a quelques mois, Anis Hadj Moussa pourrait donc à son tour quitter le Feyenoord Rotterdam pour rejoindre l’OM. A 23 ans, le talentueux ailier intéresserait le club phocéen. Journaliste pour Lions de l’Atlas, Hakim Zhouri l’a confirmé sur X. Mais alors que l’Algérien souhaiterait quitter le club néerlandais, voilà que l’OM rencontrerait quelques difficultés.