Un crack de l’Algérie à l’OM : De grosses complications annoncées !

Alors qu’Himad Abdelli aurait déjà donné sa préférence à l’OM, voilà qu’un autre joueur actuellement à la CAN avec l’Algérie intéresserait le club phocéen. En effet, à 23 ans, Anis Hadj Moussa aurait également tapé dans l’oeil des Olympiens. L’ailier du Feyenoord est-il pour autant proche de signer à Marseille ? Pas sûr…
Le mercato hivernal a ouvert ses portes et après avoir bouclé des départs, l’OM pourra accélérer dans le sens des arrivées. Et à l’occasion de ce mois de janvier, le club phocéen pourrait prendre l’accent algérien. Un an après Amine Gouiri, de nouveaux Fennecs pourraient débarquer à Marseille. Himad Abdelli, aujourd’hui à Angers, aurait donné le feu vert pour rejoindre l’OM tandis que d’autres rumeurs font également état d’un intérêt marseillais pour Anis Hadj Moussa.
Anis Hadj Moussa bientôt à Marseille ?
Comme Igor Paixao il y a quelques mois, Anis Hadj Moussa pourrait donc à son tour quitter le Feyenoord Rotterdam pour rejoindre l’OM. A 23 ans, le talentueux ailier intéresserait le club phocéen. Journaliste pour Lions de l’Atlas, Hakim Zhouri l’a confirmé sur X. Mais alors que l’Algérien souhaiterait quitter le club néerlandais, voilà que l’OM rencontrerait quelques difficultés.
Plusieurs obstacles pour l’OM ?
L’OM s’intéresserait donc à Anis Hadj Moussa, mais il y aurait quelques bémols dans ce dossier. Tout d’abord, la concurrence s’annonce rude. En effet, l’Algérien intéresserait plusieurs clubs, dont certains en Premier League. Des adversaires coriaces pour l’OM, qui n’a actuellement pas la possibilité de passer à l’offensive. Pablo Longoria et Medhi Benatia n’ont fait aucune offre, attendant de vendre des joueurs pour activer la vitesse supérieure dans ce dossier Anis Hadj Moussa.