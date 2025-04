Adil Rami lui fait une proposition impossible à accepter !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce jeudi soir, lors de l'émission Les Traitres, diffusée sur M6, suite à l'élimination de Logfive, Adil Rami et Sophie Tapie ont proposé à Raquel Garrido de les rejoindre en tant que traitre. Mais voilà que l'ancienne de LFI a décliné la proposition. En effet, pour elle, il était impossible d'accepter ce rôle, ravivant notamment certains cauchemars de sa vie politique.

Traitres sur M6, Adil Rami et Sophie Tapie ont perdu Logifve lors de l'émission de ce jeudi soir. En effet, l'influenceur a été éliminé par le reste de ses compagnons d'aventure. Pour le remplacer, l'ancien joueur de l'OM et la fille de Bernard Tapie ont alors fait une proposition à Raquel Garrido. Une offre refusée par l'ancienne de LFI. « Cela a été d’emblée une évidence : je ne pouvais pas accepter ! », a-t-elle lâché pour 20 Minutes.

« Aucune hésitation »

Il était donc impossible de dire oui à Adil Rami et Sophie Tapie pour Raquel Garrido. Elle a d'ailleurs ensuite précisé : « Je sais que c’est contre-intuitif parce que, dans ce jeu, tout le monde rêve d’être « traître » en pensant, à juste titre, que c’est la meilleure façon de gagner. Mais moi, j’étais vraiment totalement dédiée à l’idée que les « loyaux » devaient l’emporter. Je voulais gagner avec les « loyaux ». Je n'ai eu aucune hésitation ? Non, aucune. J’ai lu la lettre et, à vrai dire, j’ai été surprise qu’on me fasse cette proposition. Je pensais qu’il était assez évident que ma stratégie était de faire gagner les « loyaux » ».

« Un traumatisme »

« J'ai refusé ce rôle de traitre car j'ai souffert d'avoir été accusée de trahison dans ma carrière politique ? C’est vrai que c’est un traumatisme pour moi. Parce que ça concerne effectivement l’épisode récent de mon exclusion ou, plutôt, de ma répudiation, je dirais, par Jean-Luc Mélenchon, sous des prétextes qui sont pour moi vraiment inacceptables. J’ai toujours été loyale à mes idées en politique. Je continue de l’être. J’ai trouvé que mon exclusion, c’était un abus de pouvoir. Et tout ça a enrobé d’un vernis de l’accusation de trahison. Pour moi, c’est l’agresseur qui se victimise. Et donc oui, en effet, c’était pour moi quelque chose de rédhibitoire », a également révélé Raquel Garrido.