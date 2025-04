Le clan Tapie dirige Adil Rami !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En parallèle de Danse avec les Stars, Adil Rami est également dans l'émission Les Traitres sur M6. Dans celle-ci, l'ancien joueur de l'OM fait d'ailleurs partie du clan des Traitres avec notamment Sophie Tapie, fille de Bernard Tapie. Mais voilà que Rami était visiblement mené à la baguette par cette dernière.

Ce jeudi soir, un Traitre a été révélé lors de l'émission de M6. En effet, l'influenceur Logfive a été éliminé par le reste de ses compagnons d'aventure, qui ont donc fait le bon choix en évinçant un Traitre. Celui-ci formait un trio avec Adil Rami et Sophie Tapie. Une association à propos de laquelle Logfive a balancé, notamment en ce qui concerne la relation entre l'ancien joueur de l'OM et la fille de Bernard Tapie.

« Adil n'écoute que Sophie comme un enfant qui écoute sa maman »

Entre Adil Rami et Sophie Tapie, la relation était particulière à en croire Logfive. En effet, dans un entretien pour Télé Loisirs, il a révélé : « Au premier Conseil, je vois tout de suite qu'Adil n'écoute que Sophie comme un enfant qui écoute sa maman. À la télévision, on ne voit pas tout, ça dure bien plus longtemps, on se dit bien plus de choses. Mais je vois tout de suite qu'en termes de stratégie, Sophie et moi n'avons pas du tout la même vision. Comme Adil l'écoutait je me disais : "On va faire comme tu as dit et éliminer Untel", même si j'aurais fait l'inverse. Et je ne suivais pas forcément ».

« Adil et Sophie étaient proches parce qu'ils se connaissaient en dehors »

« À aucun moment, je n'ai ressenti que je dérangeais autant dans le trio sur le tournage. Je sentais qu'Adil et Sophie étaient proches parce qu'ils se connaissaient en dehors mais je ne me ressentais pas du tout comme le vilain petit canard. Si cela avait été le cas, j'aurais tout de suite fait une contre-stratégie pour faire voter tout le monde contre Sophie », a également expliqué Logfive à propos de son trio avec Adil Rami et Sophie Tapie dans Les Traitres.