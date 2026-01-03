PSG - Retrouvailles avec Dembélé : L'équipe de Mbappé va tout gâcher ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

La Saint-Sylvestre est passée, Dayot Upamecano est donc officiellement entré dans l'ultime année de son contrat au Bayern Munich. Son cas fait couler beaucoup d'encre dans la presse alors que le PSG et le Real Madrid seraient sur les rangs dans la course à la signature de l'international français. D'éventuelles retrouvailles à Paris avec son ami d'enfance Ousmane Dembélé pourraient tourner au vinaigre.

En fin de contrat au Bayern Munich, Dayot Upamecano ne cesse de faire parler de lui dans la presse au vu de son éventuelle intégration au marché des agents libres au terme de la saison. Il est question dans les médias d'intérêts concrets des dirigeants du PSG et de leurs homologues du Real Madrid afin de s'offrir les services de l'international français sans verser la moindre indemnité de transfert au Bayern Munich.

«Tout est ouvert concernant Dayot Upamecano» Et bien que le10sport.com vous ait dévoilé le 9 décembre 2025 qu'une prolongation de contrat au Bayern Munich était en vue pour Dayot Upamecano, les rumeurs de signature ailleurs qu'en Bavière vont toujours bon train. Au point où Kevin Diaz s'est attardé sur son cas pendant la diffusion de l'After Foot ces dernières heures. « Tout est ouvert concernant Dayot Upamecano. Il y a encore quelques saisons je le trouvais un peu rustre et par rapport à ce qui se faisait au très haut niveau, je le trouvais un peu stoppeur à l'ancienne. Il a bien progressé et c'est un défenseur très complet. Tout est ouvert. Rester au Bayern, c'est magnifique, un des plus grands clubs du monde, il est installé et parle la langue ».