Transfert au PSG, un joueur de l’OM répond cash !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Cadre de l’OM depuis son arrivée en provenance de Tottenham à l’été 2024, Pierre-Emile Hojbjerg a écarté un éventuel transfert au PSG. Ce que le milieu de terrain âgé de 30 ans n’a pas écarté en revanche, c’est de finir sa carrière à Marseille, où il est sous contrat jusqu’en juin 2028.

Dans le cadre d’un entretien accordé à Onze Mondial, Pierre-Emile Hojbjerg a évoqué son avenir. Interrogé par des jeunes joueurs du FC Nueve 09, club de la ville de Marseille, l’international danois (91 sélections) de l'OM s’est notamment exprimé sur un potentiel transfert au PSG.

« Quand tu joues à Marseille, tu joues à Marseille, et basta » « Jouer un jour au PSG ? (Rire). Évidemment, non. Quand tu joues à Marseille, tu joues à Marseille, et basta », a répondu Pierre-Emile Hojbjerg. Arrivé à l’été 2024 en provenance de Tottenham et sous contrat jusqu’en juin 2028, le milieu de terrain âgé de 30 ans n’a pas dit non à une fin de carrière à l’OM.