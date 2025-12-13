Le PSG contacte une entraîneure, la grande révélation !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après la fin de son aventure avec l’équipe de France féminine, Corinne Diacre avait quelque peu disparu de la circulation. Mais voilà qu’elle vient de faire son retour dans la lumière en débarquant sur le banc des Marseillaises, l’équipe féminine de l’OM. La technicienne de 51 ans ne manquait toutefois pas de propositions. Le PSG féminin aurait également pensé à elle, sans pour autant que ça ne se concrétise…

Depuis quelques semaines maintenant, Corinne Diacre a entamé un nouveau challenge. En effet, l’entraîneure de 51 ans est aujourd’hui sur le banc des Marseillaises, l’équipe féminine de l’OM. Après avoir coaché l’équipe de France féminine de football, Diacre a donc relancé sa carrière du côté de la Canebière. Mais voilà que ça aurait pu se faire… du côté du PSG.

« On a eu des sollicitations » Agent de Corinne Diacre, Christophe Hutteau a donc réussi à lui permettre de rejoindre Les Marseillaises. Pourtant, pour La Montagne, il a expliqué : « Le fait de revenir en France et de prendre une équipe de D1 n’était absolument pas une priorité. Que ce soit des filles ou des garçons, on n’excluait absolument rien. L’idée, c’était l’étranger, l’Angleterre notamment. Eventuellement une sélection : on a eu des sollicitations, mais je voulais que Corinne revienne par la grande porte ».