Séparation au PSG : Déçue, une star règle ses comptes !

Recruté en 2012 par le PSG, Thiago Silva sera resté jusqu’en 2020 au sein du club de la capitale. Un départ qui a toutefois été accompagné de son lot d’incompréhensions. Arrivé au terme de son contrat à Paris, le Brésilien n’a pas été prolongé et est donc parti libre à Chelsea. Une séparation que n’arrive toujours pas à comprendre Thiago Silva.
Entre le PSG et Thiago Silva, la belle histoire s’est donc terminée à l’été 2020 après la finale de la Ligue des Champions perdue face au Bayern Munich. Arrivé au terme de son contrat, le Brésilien est parti libre à Chelsea. Il faut dire que Leonardo, alors directeur sportif du club de la capitale, ne semblait plus compter sur Thiago Silva, ne lui ayant pas fait d’offre de prolongation.
« Ça reste une déception pour moi »
Interrogé ce samedi par France Football, Thiago Silva s’est exprimé sur la fin de son aventure au PSG. Ne comprenant toujours pas ce qui est arrivé, celui qui joue aujourd’hui à Fluminense a confié : « Avec du recul, j’ai compris ? Non, toujours pas. Ça reste une déception pour moi. Quand Leonardo me convainc de signer au Milan, j'avais un pré-contrat avec une autre équipe pour laquelle j'aurais pu jouer tout de suite, sans attendre six mois comme ce fut le cas au Milan. On avait une relation de confiance. Alors, faire ce qu'il a fait derrière… ».
« J’ai trouvé sa démarche encore plus décevante »
« Pendant la pandémie au printemps 2020, Leonardo m'appelle et m'informe que je ne ferai pas partie du projet pour la saison suivante. Je suis déçu mais j'accepte de jouer trois mois de plus (contrairement à Cavani) pour disputer le Final 8 de C1 en août. On bute en finale face au Bayern (0-1). Le lendemain, Leonardo me demande si j'ai signé ailleurs, peut-être pour me proposer de prolonger. Bizarre. Trois mois plus tôt, il ne comptait pas sur moi. C'est comme si tout ce que j'avais fait en huit ans avait moins de valeur que mes trois matches pendant le Final 8 ! Il me connaissait bien, et j'ai trouvé sa démarche encore plus décevante », a poursuivi Thiago Silva, grandement déçu par Leonardo, directeur sportif du PSG à cette époque.