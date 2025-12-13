Séparation au PSG : Déçue, une star règle ses comptes !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Recruté en 2012 par le PSG, Thiago Silva sera resté jusqu’en 2020 au sein du club de la capitale. Un départ qui a toutefois été accompagné de son lot d’incompréhensions. Arrivé au terme de son contrat à Paris, le Brésilien n’a pas été prolongé et est donc parti libre à Chelsea. Une séparation que n’arrive toujours pas à comprendre Thiago Silva.

Entre le PSG et Thiago Silva, la belle histoire s’est donc terminée à l’été 2020 après la finale de la Ligue des Champions perdue face au Bayern Munich. Arrivé au terme de son contrat, le Brésilien est parti libre à Chelsea. Il faut dire que Leonardo, alors directeur sportif du club de la capitale, ne semblait plus compter sur Thiago Silva, ne lui ayant pas fait d’offre de prolongation.

« Ça reste une déception pour moi » Interrogé ce samedi par France Football, Thiago Silva s’est exprimé sur la fin de son aventure au PSG. Ne comprenant toujours pas ce qui est arrivé, celui qui joue aujourd’hui à Fluminense a confié : « Avec du recul, j’ai compris ? Non, toujours pas. Ça reste une déception pour moi. Quand Leonardo me convainc de signer au Milan, j'avais un pré-contrat avec une autre équipe pour laquelle j'aurais pu jouer tout de suite, sans attendre six mois comme ce fut le cas au Milan. On avait une relation de confiance. Alors, faire ce qu'il a fait derrière… ».