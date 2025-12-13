Un nouvel attaquant au PSG, l’annonce choc sur le mercato !

Axel Cornic

Depuis l’arrivée de Luis Enrique en 2023, le Paris Saint-Germain a changé de visage et c’est notamment le cas en attaque. Terminés les numéros 9 classiques, avec l’Espagnol le club parisien s’est dirigé vers le rôle de fau neuf avec Ousmane Dembélé, dont la doublure Gonçalo Ramos est finalement resté le seul véritable attaquant de pointe de l’effectif.

C’est l’un des gros débats à Paris. Après avoir eu des 9 d’excellence comme Zlatan Ibrahimovic ou encore Edinson Cavani, le PSG a totalement changé de registre. Et certains, comme Randal Kolo Muani, en ont payé les frais.

Un nouvel attaquant ? Avec Luis Enrique, ce profil de joueur ne semble plus vraiment avoir sa place au PSG. Ou très peu alors, puisqu’on peut encore compter Gonçalo Ramos, cantonné toutefois au rôle de seconds couteaux derrière un Ousmane Dembélé certes éblouissant, mais souvent blessé ces derniers mois.