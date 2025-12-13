Ousmane Dembélé : Une star tombe sous le charme

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Pressenti pour être l'un des meilleurs joueurs du monde dès son plus jeune âge, Ousmane Dembélé a eu le corps miné par les blessures et pépins physiques au fil des années avant d'atteindre son prime à 28 ans, raflant la Ligue des champions et le Ballon d'or au passage. Meilleur joueur de la saison et du monde pour Karim Benzema qui n'a pas été avare de compliments à son égard.

Il y a de « très bons joueurs » en équipe de France. C'est le constat dressé par Karim Benzema à Dubaï lors de sa discussion avec les journalistes Loïc Tanzi et Hugo Guillemet dans le cadre d'une interview parue dans L'Equipe. L'ex-international français a pu côtoyer Ousmane Dembélé en tant que coéquipier chez les Bleus et adversaire lorsque le Ballon d'or 2022 arborait la tunique du Real Madrid à l'époque où Dembélé évoluait au FC Barcelone.

«Ce qu'il a fait au PSG, c'est du jamais-vu» Ousmane Dembélé, lauréat du Ballon d'or 2025, fait partie de ces joueurs d'exception aux yeux de Karim Benzema. Le joueur d'Al-Ittihad est même allé encore plus loin en le qualifiant de meilleur joueur du monde. « Ousmane Dembélé, on parle quand même d'un mec qui a gagné le Ballon d'Or. Et on n'en parle pas assez, à mon avis. Parce que ce qu'il a fait au PSG, c'est du jamais-vu. Je trouve qu'on n'en fait pas assez sur lui. Parce que c'est le meilleur joueur du monde, en fait ».