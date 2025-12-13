Ousmane Dembélé : Une star tombe sous le charme

Pressenti pour être l'un des meilleurs joueurs du monde dès son plus jeune âge, Ousmane Dembélé a eu le corps miné par les blessures et pépins physiques au fil des années avant d'atteindre son prime à 28 ans, raflant la Ligue des champions et le Ballon d'or au passage. Meilleur joueur de la saison et du monde pour Karim Benzema qui n'a pas été avare de compliments à son égard.
Il y a de « très bons joueurs » en équipe de France. C'est le constat dressé par Karim Benzema à Dubaï lors de sa discussion avec les journalistes Loïc Tanzi et Hugo Guillemet dans le cadre d'une interview parue dans L'Equipe. L'ex-international français a pu côtoyer Ousmane Dembélé en tant que coéquipier chez les Bleus et adversaire lorsque le Ballon d'or 2022 arborait la tunique du Real Madrid à l'époque où Dembélé évoluait au FC Barcelone.
«Ce qu'il a fait au PSG, c'est du jamais-vu»
Ousmane Dembélé, lauréat du Ballon d'or 2025, fait partie de ces joueurs d'exception aux yeux de Karim Benzema. Le joueur d'Al-Ittihad est même allé encore plus loin en le qualifiant de meilleur joueur du monde. « Ousmane Dembélé, on parle quand même d'un mec qui a gagné le Ballon d'Or. Et on n'en parle pas assez, à mon avis. Parce que ce qu'il a fait au PSG, c'est du jamais-vu. Je trouve qu'on n'en fait pas assez sur lui. Parce que c'est le meilleur joueur du monde, en fait ».
«Il vient quand même de loin, lui»
« Et on ne pointe pas assez la saison qu'il a réalisée. Parce qu'il vient quand même de loin, lui. Il a eu beaucoup de blessures, son passage au Barça... Ce n'était pas forcément le gars sur qui tu dis un jour : "Peut-être qu'il va gagner le Ballon d'Or..." Il était loin de ça. Mais, finalement, il a prouvé le contraire. Donc j'aime beaucoup ce joueur ». a confié Karim Benzema au cours de son entrevue avec le quotidien sportif.