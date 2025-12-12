Un nouveau joueur au PSG grâce à Ousmane Dembélé ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Vivement critiqué dernièrement, Bradley Barcola doit faire beaucoup mieux afin de faire taire ses détracteurs. Pour cela, l’attaquant du PSG doit régler certains de ses problèmes et devenir un tout nouveau joueur. Et voilà que pour l’aider, la métamorphose d’Ousmane Dembélé pourrait être d’une grande aide alors que le numéro 10 parisien a complètement changé en l’espace de quelques mois.

La saison dernière, on a pu assister à une métamorphose d’Ousmane Dembélé. Grâce à Luis Enrique, le numéro 10 du PSG s’est mué en buteur hors pair, ce qui lui a d’ailleurs permis d’aller décrocher le Ballon d’Or 2025. Forcément, cet exemple de Dembélé pourrait servir à d’autres afin de changer. C’est notamment le cas de Bradley Barcola ? C’est ce que pense Alain Giresse.

« Il peut s’inspirer du cas d’Ousmane Dembélé » Sous le feu des critiques au PSG, Bradley Barcola doit changer pour mettre tout le monde d’accord. L’exemple d’Ousmane Dembélé devrait alors être suivi comme l’a expliqué Alain Giresse au Parisien : « Je pense qu’il peut s’inspirer du cas d’Ousmane Dembélé la saison passée et qu’il doit rectifier le tir dans la finalisation de ses actions ».