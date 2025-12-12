Neymar au PSG, elle reçoit des messages complètement fous !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Artiste brésilienne aujourd'hui reconnue en France, Bianca Costa a eu la chance de tisser des liens forts avec Neymar du temps où il évoluait au PSG. Une amitié qui a d'ailleurs valu à la chanteuse quelques moments particuliers. C'est ainsi que Bianca Costa a notamment révélé certains messages inattendus de la part de ses cousins.

Au Brésil, Neymar est aujourd'hui un personnage qui divise. Il n'empêche qu'aux yeux de beaucoup, le joueur de Santos jouit d'une cote de popularité immense. Du temps où il était au PSG, c'est-à-dire de 2017 à 2023, l'artiste Bianca Costa a d'ailleurs pu côtoyer Neymar de nombreuses reprises. Une amitié est alors née et la chanteuse a quelques anecdotes à ce propos.

« C’est quelqu’un que j’apprécie beaucoup » Invité de France Inter, Bianca Costa s'est exprimée sur celui qui est aujourd'hui son ami, Neymar. La chanteuse brésilienne connue en France a fait savoir dans un premier temps : « Je sais qu’il a pris des positions politiques qui ont dérangé certaines personnes. Pour être transparente, c’est quelqu’un que j’apprécie beaucoup. Mais certains ont été un peu déçus. Mais oui, ça reste un Dieu ».