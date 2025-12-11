PSG : Luis Enrique recale une équipe, c'est du lourd !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le 17 décembre prochain, le PSG disputera la finale de la Coupe Intercontinentale. Le club de la capitale attend désormais son adversaire qui sera le vainqueur du match entre Flamengo et le Pyramids FC. Et voilà qu'entre les deux, Luis Enrique a clairement une préférence, l'entraîneur du PSG ayant décidé de recaler le dernier vainqueur de la Copa Libertadores.

Un nouveau titre en vue pour le PSG ? Après la Ligue des Champions, le club de la capitale a l'occasion d'aller décrocher la Coupe Intercontinentale. Le rendez-vous est ainsi donné le 17 décembre prochain pour la finale qui se disputera au Qatar. Qui sera alors face aux joueurs de Luis Enrique ? Il faut attendre le résultat du match entre les Brésiliens de Flamengo et les Egyptiens du Pyramids FC. Au PSG, la balance penche visiblement d'un côté.

« Ma préférence ne va pas à Flamengo» Récent vainqueur de la Copa Libertadores, Flamengo serait un adversaire redoutable pour le PSG. Mais voilà que Luis Enrique aimerait lui affronter le Pyramids FC. En effet, pour TNT Sports, l'entraîneur parisien a confié : « Je préfère Pyramids, que je ne connais pas bien, et bien sûr, ils peuvent nous battre, mais ma préférence ne va pas à Flamengo, c'est clair ».