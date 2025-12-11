«C’est terminé», la fin annoncée pour un gros joueur du PSG !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Une nouvelle fois remplaçant mercredi soir avec le PSG sur la pelouse de l'Athletic Bilbao, Gonçalo Ramos demeure un second choix dans la hiérarchie mise en place par Luis Enrique. Et Daniel Riolo affirme que le buteur portugais ne parviendra pas à refaire son retard dans l'esprit de l'entraîneur espagnol du PSG.

Le PSG a dû se contenter du match nul mercredi soir en Ligue des Champions sur le terrain de l'Athletic Bilbao (0-0), ne parvenant pas à trouver la faille dans la défense espagnole. Entré en jeu à la 78e minute en lieu et place de Bradley Barcola, Gonçalo Ramos n'a donc pas eu beaucoup de temps pour tenter de déverouiller la situation en faveur du PSG, et la situation devient très compliquée pour le buteur portugais qui n'est qu'un second choix dans l'attaque francilienne.

« Ramos c'est terminé » Au micro de l'After Foot sur RMC après la rencontre, Daniel Riolo a d'ailleurs dressé un constat accablant sur la situation de Ramos au PSG : « Ramos c'est terminé. Luis Enrique le veut 10 minutes et pas plus, c'est comme ça, ça a fait ses preuves », assure l'éditorialiste, qui annonce donc la fin des espoirs de redevenir un jour titulaire au PSG pour Gonçalo Ramos.