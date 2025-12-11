Le PSG perd un joueur, l'annonce en public !

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a été tenu en échec par l'Athletic à Bilbao. De surcroit, le club parisien a perdu Marquinhos en cours de match. Touché à l'adducteur, le capitaine du PSG a dû céder sa place à Illia Zabarnyi à la mi-temps. Reste à savoir quelle sera la durée de son indisponibilité.

Pour le compte de la sixième journée de la saison régulière en Ligue des Champions, le PSG s'est déplacé sur la pelouse de l'Athletic Bilbao. En effet, les hommes de Luis Enrique ont affronté le club basque à San Mamés ce mercredi soir.

Athletic-PSG : Blessé, Marquinhos est sorti à la mi-temps Malgré plusieurs occasions nettes, le PSG n'a pas réussi à faire trembler les filets d'Unai Simon. Résultat, la bande à Marquinhos est rentré à Paris avec un seul point (0-0).