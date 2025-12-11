Une star du PSG en boite de nuit : L'annonce surprise pour son transfert !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A l'été 2012, le PSG déboursait un peu plus de 30M€ pour s'offrir les services d'Ezequiel Lavezzi en provenance de Naples. Si l'Argentin est resté jusqu'en 2016, son passage n'a pas forcément été une grande réussite, lui qui semblait davantage impliqué dans la vie nocturne à Paris. Pour autant, malgré cela, Lavezzi ne serait pas un flop du recrutement du PSG. Explications.

Joueur du PSG de 2012 à 2016, Ezequiel Lavezzi aura disputé 161 rencontres sous le maillot du club de la capitale. Auteur de certaines fulgurances, l'Argentin a toutefois laissé des regrets à certains. La raison ? Sa trop grande implication dans la vie extra-sportive et nocturne parisienne. Cela a donc porté préjudice à l'image de Lavezzi, mais voilà que certains sont là pour le défendre.

« Pour moi, ce n'est pas un flop » Ancien recruteur du PSG, Luis Ferrer a volé au secours d'Ezequiel Lavezzi et de son transfert à Paris décrit comme un flop. Ainsi, pour Sacha Tavolieri sur Youtube, il a fait savoir à propos de l'Argentin : « Lavezzi, mis à part aller manger au restaurant Volver et faire la fête dans les plus belles boites de Paris, qu’est-ce qu’il a fait ? Pour moi, ce n’est pas un flop. Parce que dans le vestiaire, il a créé cette union avec les Sud-Américains ».