PSG - Barcola : C’est terminé, l’annonce en direct !

Une nouvelle fois décevant mercredi soir avec le PSG sur la pelouse de l'Athletic Bilbao, Bradley Barcola a une nouvelle fois pêché dans le dernier geste. Et en direct sur RMC après la rencontre, Daniel Riolo a de nouveau taclé l'attaquant du PSG en expliquant qu'il ne pourrait plus faire son dribble habituel qui est désormais connu de tous.

Le PSG n'a pu faire mieux que match nul (0-0) mercredi soir en Ligue des Champions sur la pelouse de l'Athletic Bilbao, et les hommes de Luis Enrique ont manqué de réalisme devant le but adverse. Bradley Barcola est notamment concerné, lui qui a trouvé la barre transversale espagnole sur un action où il aurait pu (dû ?) la donner à Kvaratskhelia en seconde période. Et cette inefficacité de l'attaquant du PSG a beaucoup fait parler après le match...

« Il doit la donner, le but est vide » En direct au micro de l'After Foot sur RMC Sport, Daniel Riolo a fustigé Bradley Barcola pour cette action avec Kvaratskhelia : « La frappe de Barcola sur la barre, franchement c'est inadmissible, donne là ! C'est la pire, celle-là, il doit la donner, le but est vide. Je pense qu'il frappe pour se remettre en confiance parce que ça ne va pas en ce moment », constate l'éditorialiste.