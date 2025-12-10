PSG : Humilié sur les réseaux, il répond enfin !

Axel Cornic

Depuis l’arrivée de QSI en 2011, des nombreuses stars sont passées par le Paris Saint-Germain, sans toutefois jamais décrocher le graal en Ligue des Champions. C’est le cas de David Luiz, qui faisait pourtant partie de l’une des équipes parisiennes les plus talentueuses de l’histoire.

Avec Luis Enrique, le PSG a enfin da première Ligue des Champions de son histoire. Mais la route a été longue et semée de désillusions pour les Parisiens, avec notamment l’historique remontada face au FC Barcelone de mars 2017, qui avait énormément fait parler.

« Au PSG, j'ai joué près de cent matchs et j'ai tout gagné » Certains en gardent encore quelques mauvais souvenirs, come David Luiz. « Au PSG, j'ai joué près de cent matchs et j'ai tout gagné, le championnat et les coupes nationales. Seule la Ligue des Champions me manquait » a expliqué le défenseur brésilien de 38 ans, dans un entretien accordé à La Gazzetta dello Sport.