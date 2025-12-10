Départ d'Hakimi : Un accord est trouvé avec le PSG !

Amadou Diawara

Victime d'une grosse entorse de la cheville gauche, Achraf Hakimi fait tout son possible pour pouvoir disputer la Coupe d'Afrique des Nations. D'ailleurs, la direction du PSG l'a autorisé à aller au Maroc pour poursuivre sa rééducation. Arrivé dans son pays à la fin de la semaine dernière, Achraf Hakimi est accompagné par un médecin et un kiné du PSG.

Lors du choc entre le PSG et le Bayern, Achraf Hakimi a été victime d'une grosse entorse de la cheville gauche, et ce, à la suite d'un violent tacle de Luis Diaz. Déterminé à disputer la prochaine Coupe d'Afrique des Nations au Maroc, le numéro 2 de Luis Enrique s'est lancé dans une véritable course contre-la-montre.

PSG : Hakimi est au Maroc pour finir sa rééducation Alors que la prochaine Coupe d'Afrique des Nations va démarrer le 21 décembre, Achraf Hakimi souhaite à tout prix être apte pour disputer le match d'ouverture entre le Maroc et les Comores. Dans cette optique, le latéral droit du PSG aurait déjà quitté la ville de Paris.