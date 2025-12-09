PSG - Départ d'Hakimi : Sa prochaine destination annoncée !

Pendant que le PSG va se déplacer en Espagne pour affronter l'Athletic Bilbao en Ligue des Champions, Luis Enrique est encore et toujours privé d'Achraf Hakimi. Le Marocain travaille dur pour se remettre de sa blessure à la cheville, ayant pour objectif de revenir à temps pour disputer la CAN avec les Lions de l'Atlas. Et voilà qu'Hakimi va s'envoler pour les Maroc afin de poursuivre ses soins.
En novembre dernier, c'est en larmes qu'Achraf Hakimi avait dû sortir face au Bayern Munich. Sévèrement touché à la cheville, le joueur du PSG était alors incertain pour disputer la CAN avec le Maroc à domicile. Participera ? Ne participera pas ? Aujourd'hui, Hakimi fait tout son possible pour être de la partie avec les Lions de l'Atlas dès le match d'ouverture face aux Comores le 21 décembre. Et voilà qu'il va encore accélérer les choses.
Direction le Maroc !
Achraf Hakimi n'a donc aujourd'hui qu'un objectif en tête : jouer la CAN avec le Maroc. Pour y arriver, le joueur du PSG s'en donne donc les moyens. C'est ainsi que RMC fait savoir ce mardi qu'il va rejoindre le Maroc où Hakimi poursuivra son processus de réathlétisation et se préparer pour la Coupe d'Afrique des Nations.
Le PSG va suivre Hakimi de près !
Achraf Hakimi ne s'envolera d'ailleurs pas seul pour le Maroc. En effet, un membre du staff médical du PSG va également être à ses côtés afin de faire le suivi. Si le latéral droit veut bien évidemment disputer la CAN, l'idée est qu'ensuite Hakimi puisse rejouer avec le club de la capitale après le tournoi.