Ousmane Dembélé : Ça n’en finit plus, le PSG prépare une annonce !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Depuis le coup d’envoi de la saison, Ousmane Dembélé est miné par les blessures musculaires, l’empêchant d’avoir une certaine régularité avec le PSG. Et alors qu’il avait enchaîné trois apparitions de suite, le Ballon d’or 2025 ne devrait pas figurer dans l’avion pour Bilbao avec le reste du groupe comme RMC Sport le tease.

Sacré Ballon d’or 2025 après une seconde partie de saison en fanfare avec le PSG lors de l’exercice précédent, Ousmane Dembélé est plombé par son état physique ces derniers temps. Blessé à la cuisse pendant pendant six semaines entre début septembre et la deuxième quinzaine d’octobre, le numéro 10 du Paris Saint-Germain n’a pas pu retrouver de rythme depuis puisqu’il contractait une douleur à un mollet le 4 novembre dernier, lui faisant manquer la trêve internationale et deux matchs du PSG.

Ousmane Dembélé ne trouve pas de rythme Après trois apparitions à chaque fois de moins de 30 minutes contre Tottenham (5-3), l’AS Monaco (0-1) et le Stade Rennais (5-0), Ousmane Dembélé ne devrait pas être du voyage pour le Pays Basque. Mercredi, le Paris Saint-Germain se mesurera à l’Athletic Bilbao dans le cadre de la 6ème journée de saison régulière de Ligue des champions. Le club champion d’Europe devra se passer du MVP de la dernière édition à San Mamès. Le Parisien faisait état d’un problème grippal le concernant avec une décision prise ce mardi matin par le staff.