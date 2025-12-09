Désiré Doué remplacé : Le PSG évite une nouvelle catastrophe !

Pierrick Levallet

Le PSG va récupérer l’un de ses titulaires pour le déplacement sur la pelouse de l’Athletic Bilbao en Ligue des champions. Désiré Doué devrait en effet effectuer son retour dans le groupe parisien ce mercredi. Le club de la capitale devrait toutefois faire le choix de la prudence avec l’international français en Espagne.

Après sa large victoire contre le Stade Rennais ce week-end (5-0), le PSG est tourné vers son déplacement sur la pelouse de l’Athletic Bilbao en Ligue des champions. Et pour préparer cette rencontre, le club de la capitale a pu compter sur un renfort de taille. Désiré Doué a en effet répondu présent aux entraînements collectifs ces derniers jours. Le crack de 20 ans aurait plutôt bien récupéré de sa blessure à la cuisse survenue en octobre.

Désiré Doué sur le banc contre l'Athletic Bilbao ? Comme le rapporte Le Parisien, Désiré Doué devrait ainsi bien faire son retour dans le groupe du PSG ce mercredi. Par prudence, Luis Enrique devrait néanmoins faire démarrer l’international français sur le banc des remplaçants contre l’Athletic Bilbao afin d’éviter une éventuelle rechute. Le coach espagnol devrait donc miser sur une autre alternative en attaque.