PSG : Désiré Doué attaqué, il dévoile la vérité !

Après avoir annoncé Bambi au PSG en la personne de Bradley Barcola, Daniel Riolo avait également évoqué Panpan au sein de l'effectif de Luis Enrique. Cette fois, c'est de Désiré Doué dont voulait parler le journaliste de RMC. Mais ne voyez pas là une attaque à l'encontre de l'ancien joueur de Rennes. L'intention de Riolo était visiblement différente avec Doué.

« Doué, je ne me suis jamais moqué de lui » C'est lors de l'émission Hors Jeu que Daniel Riolo s'est expliqué pour Désiré Doué et Panpan. Il a alors fait savoir : « Doué, dès qu’il est arrivé, j’ai dit que ce gars là serait titulaire, il sera fort. Le truc avec Bambi et Panpan c’est parce que Panpan lui prend la place dans le film. Pour le coup, Doué, je ne me suis jamais moqué de lui. Doué, il est arrivé, c’était pour moi une surprise ».