PSG : Désiré Doué attaqué, il dévoile la vérité !

Critiquant les performances de Bradley Barcola lors de ses premiers mois au PSG, Daniel Riolo l'avait notamment comparé à Bambi. Plus tard, c'est Désiré Doué qui avait été comparé à Panpan par le journaliste de RMC. Mais voilà que ce n'était visiblement pas une attaque à l'encontre de l'ancien joueur de Rennes comme l'a expliqué Riolo.
Après avoir annoncé Bambi au PSG en la personne de Bradley Barcola, Daniel Riolo avait également évoqué Panpan au sein de l'effectif de Luis Enrique. Cette fois, c'est de Désiré Doué dont voulait parler le journaliste de RMC. Mais ne voyez pas là une attaque à l'encontre de l'ancien joueur de Rennes. L'intention de Riolo était visiblement différente avec Doué.
« Doué, je ne me suis jamais moqué de lui »
C'est lors de l'émission Hors Jeu que Daniel Riolo s'est expliqué pour Désiré Doué et Panpan. Il a alors fait savoir : « Doué, dès qu’il est arrivé, j’ai dit que ce gars là serait titulaire, il sera fort. Le truc avec Bambi et Panpan c’est parce que Panpan lui prend la place dans le film. Pour le coup, Doué, je ne me suis jamais moqué de lui. Doué, il est arrivé, c’était pour moi une surprise ».
« Barcola est toujours un peu Bambi »
Daniel Riolo en a également profité pour le surnom de Bambi donné à Bradley Barcola. « Barcola est toujours un peu Bambi. J’ai été un peu dur ? Tu n’as pas le sentiment qu’il donne toujours le sentiment d’être un peu Bambi quand tu le vois en Ligue des Champions ? Le propos du soir, c’était vraiment un soir de Ligue des Champions. Dans la foulée, Kvara est recruté, Doué arrive et à chaque fois les mecs lui passent devant », a balancé Riolo.