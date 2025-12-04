PSG : Dembélé déjà remplacé ? Le coup de gueule de Pierre Ménès !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Soulier d’or européen de la saison dernière grâce à ses 31 buts marqués en Liga, Kylian Mbappé est bien parti pour être placé parmi les favoris du Ballon d’or 2026. D’ailleurs, il est évident que la star du Real Madrid prendra la suite d’Ousmane Dembélé, lauréat de l’édition 2025. Une déclaration qui n’avait pas lieu d’être au vu de son timing d’après Pierre Ménès.

Très peu de personnes auraient misé là-dessus au moment où Ousmane Dembélé a rejoint Kylian Mbappé au PSG à l’été 2023. Cependant, l’ancien joueur du FC Barcelone a été sacré Ballon d’or avant le capitaine de l’équipe de France. A bientôt 27 ans, le champion du monde court toujours derrière son premier sacre dans cette distinction raflée le 22 septembre dernier par le numéro 10 du Paris Saint-Germain au Théâtre du Châtelet.

Mbappé successeur de Dembélé pour le Ballon d’or ? Sneijder en est convaincu Aux yeux de Wesley Sneijder, ça ne fait pas un pli : Kylian Mbappé sera le prochain Ballon d’or. « C'est incroyable que Mbappé n'a pas encore remporté le Ballon d'Or ? Je maintiens qu'avec le système de points actuel, je suis quasiment certain que Mbappé le gagnera la saison prochaine, à 100 % ». Mbappé est devenu un véritable attaquant, il est plus performant que sur l'aile, et le Real Madrid n'a pas besoin d'un joueur comme Haaland. Et Vinicius le gagnera peut-être l'année suivante. Ils ont tous les deux le potentiel pour ça ».