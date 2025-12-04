Bagarre au PSG : Une star annonce du changement !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Catastrophe. Le PSG a chuté de son piédestal lors de la 14ème journée de Ligue 1 en raison d’une défaite à Monaco et du succès du RC Lens en terres angevines. La première place a échappé au Paris Saint-Germain, ce qui déplaît particulièrement à Vitinha, prêt à aller au mastic pour la retrouver.

31, 30 et 29. Voici dans l’ordre le nombre de points récoltés par le RC Lens, le PSG et l’OM depuis le début de la saison en Ligue 1. A l’aube du coup d’envoi de la 15ème journée de championnat, le Paris Saint-Germain a été contraint de céder son fauteuil de leader aux Lensois le week-end dernier en raison d’une défaite à Monaco (0-1) et d’une victoire du club artésien à Angers (2-1).

«On veut être premiers, comme toujours» Le PSG aura à cœur de retrouver le goût de la victoire samedi par le biais de la réception du Stade Rennais au Parc des princes. Mais au vu du contexte particulier, Vitinha est tout de même satisfait de ces premiers mois de compétition cette saison pour le Paris Saint-Germain. « On fait un bon début de saison. Bien sûr qu'on est deuxième du championnat et on n'aime pas ça. On veut être premiers, comme toujours, mais il y a plusieurs circonstances qui ont une influence sur le début de saison: l'enchaînement de la saison dernière, le peu de vacances, la fatigue, la quantité de blessures qu'on a eues avec un groupe pas au complet une seule fois ».