Bagarre au PSG : Une star annonce du changement !

Catastrophe. Le PSG a chuté de son piédestal lors de la 14ème journée de Ligue 1 en raison d’une défaite à Monaco et du succès du RC Lens en terres angevines. La première place a échappé au Paris Saint-Germain, ce qui déplaît particulièrement à Vitinha, prêt à aller au mastic pour la retrouver.
31, 30 et 29. Voici dans l’ordre le nombre de points récoltés par le RC Lens, le PSG et l’OM depuis le début de la saison en Ligue 1. A l’aube du coup d’envoi de la 15ème journée de championnat, le Paris Saint-Germain a été contraint de céder son fauteuil de leader aux Lensois le week-end dernier en raison d’une défaite à Monaco (0-1) et d’une victoire du club artésien à Angers (2-1).
«On veut être premiers, comme toujours»
Le PSG aura à cœur de retrouver le goût de la victoire samedi par le biais de la réception du Stade Rennais au Parc des princes. Mais au vu du contexte particulier, Vitinha est tout de même satisfait de ces premiers mois de compétition cette saison pour le Paris Saint-Germain. « On fait un bon début de saison. Bien sûr qu'on est deuxième du championnat et on n'aime pas ça. On veut être premiers, comme toujours, mais il y a plusieurs circonstances qui ont une influence sur le début de saison: l'enchaînement de la saison dernière, le peu de vacances, la fatigue, la quantité de blessures qu'on a eues avec un groupe pas au complet une seule fois ».
«Bien sûr qu'on n'aime pas être deuxième et on va tout faire pour retrouver notre première place»
Ne se trouvant plus sur la première marche du classement de Ligue 1 avec ses coéquipiers du PSG, Vitinha a promis aux journalistes présents au Campus PSG pour ce Media Day ce jeudi que l’équipe de Luis Enrique allait faire le nécessaire afin d’inverser la tendance. Et ce, dès l’opposition face à Rennes samedi. « Il y a plein de choses qui influencent le début de saison donc avec tout ça et nos positions en Ligue des champions comme en championnat je pense que c'est un bon début de saison. Bien sûr qu'on n'aime pas être deuxième et on va tout faire pour retrouver notre première place ».