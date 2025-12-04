PSG - Départ à l’étranger : Désiré Doué annonce son prochain rêve !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que l'équipe de France attend de connaître ses adversaires pour la Coupe du monde 2026, Désiré Doué se projette déjà. A la veille du tirage au sort de l’événement se déroulant à la fin de la saison aux États-Unis, au Canada et au Mexique, l’attaquant du PSG n’a pas caché son rêve de figurer dans la liste de Didier Deschamps.

L’équipe de France sera fixée sur ses adversaires à la Coupe du monde 2026 ce vendredi avec le tirage au sort organisé à partir de 18h (heure française), au John F. Kennedy Center de Washington. Grâce à son statut de tête de série dans le chapeau 1, la bande à Deschamps est assurée d’éviter un cador dès les phases de poules de l’événement organisé aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Doué rêve du Mondial Désiré Doué sera évidemment très attentif au tirage au sort, lui qui a de fortes chances de figurer dans la liste de Didier Deschamps dans quelques mois. C’est en tout cas l’un de ses rêves. « Je vais regarder le tirage au sort. C'est quelque qui fait rêver et j'espère jouer la Coupe du monde en 2026. C'est magnifique. Sur le tirage au sort je n'ai pas de préférence », a confié ce jeudi l’attaquant du PSG, rapporté par RMC.