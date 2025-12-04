PSG - Départ à l’étranger : Désiré Doué annonce son prochain rêve !

Alors que l'équipe de France attend de connaître ses adversaires pour la Coupe du monde 2026, Désiré Doué se projette déjà. A la veille du tirage au sort de l’événement se déroulant à la fin de la saison aux États-Unis, au Canada et au Mexique, l’attaquant du PSG n’a pas caché son rêve de figurer dans la liste de Didier Deschamps.
L’équipe de France sera fixée sur ses adversaires à la Coupe du monde 2026 ce vendredi avec le tirage au sort organisé à partir de 18h (heure française), au John F. Kennedy Center de Washington. Grâce à son statut de tête de série dans le chapeau 1, la bande à Deschamps est assurée d’éviter un cador dès les phases de poules de l’événement organisé aux États-Unis, au Canada et au Mexique.
Doué rêve du Mondial
Désiré Doué sera évidemment très attentif au tirage au sort, lui qui a de fortes chances de figurer dans la liste de Didier Deschamps dans quelques mois. C’est en tout cas l’un de ses rêves. « Je vais regarder le tirage au sort. C'est quelque qui fait rêver et j'espère jouer la Coupe du monde en 2026. C'est magnifique. Sur le tirage au sort je n'ai pas de préférence », a confié ce jeudi l’attaquant du PSG, rapporté par RMC.
Les Bleus vont éviter certains cadors
Seule certitude à la veille du tirage au sort, l’Espagne, l’Argentine, la France et l’Angleterre sont assurées de ne pas s’affronter avant les demi-finales de la compétition, puisque ces quatre nations occupent les premières places du classement FIFA.