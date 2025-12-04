PSG - Hakimi va partir : La grande annonce !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Désormais considéré comme le meilleur latéral droit du monde grâce à son excellente saison 2024-2025 avec le PSG, Achraf Hakimi sera forcément attendu au tournant l'été prochain lorsqu'il va partie en Amérique pour disputer la Coupe du Monde avec le Maroc. Et Vikash Dhorasoo, ancien joueur du PSG, annonce déjà du lourd avec Hakimi et sa sélection nationale pour ce Mondial.

Vainqueur de la Ligue des Champions avec le PSG la saison passée, Achraf Hakimi (27 ans) a joué un rôle prépondérant dans le parcours des hommes de Luis Enrique en inscrivant notamment des buts décisifs tout au long du parcours parisien. Et alors qu'il quittera Paris l'été prochain pour aller disputer la Coupe du Monde en Amérique avec sa sélection du Maroc, le latéral droit du PSG pourrait une nouvelle fois briller et porter son équipe selon l'analyse de Vikash Dhorasoo dans L'EQUIPE du Soir.

« Il peut amener sa sélection très haut » « J'ai envie que la Coupe du Monde change de continent pour une fois. L'équipe du Maroc est très forte. Hakimi aurait dû être dans le top 3 du Ballon d'Or. Il a marqué en quart, demi et finale de Ligue des Champions. Être aussi décisif en tant que latéral... Il peut amener sa sélection très haut », indique l'ancien milieu offensif du PSG sur Hakimi.