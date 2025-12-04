Laure Boulleau insultée, le choc !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ancienne joueuse du PSG, Laure Boulleau n’est pas prête d’oublier l’un de ses déplacements à Marseille pour un Classique féminin contre l’OM. Interrogé par L’Équipe il y a deux ans, l’actuelle consultante de Canal+ avait fait part de sa stupéfaction en évoquant les insultes reçues lors du match.

Aujourd’hui consultante sur Canal +, Laure Boulleau s'est fait connaître en tant que joueuse du PSG entre 2005 et 2018, remportant à deux reprises la Coupe de France, en 2010 puis en 2018 pour le dernier match de sa carrière. Opposée à de nombreuses reprises à l’OL, référence du football féminin en France, Laure Boulleau a également eu l’occasion de se déplacer à Marseille.

Le déplacement mouvementé à Marseille Et l’une de ses oppositions contre l’OM a profondément marqué Laure Boulleau. Interrogée par L’Équipe en 2023 sur le stade le plus hostile dans lequel elle avait joué durant sa carrière de joueuse, l’actuelle consultante du Canal Football Club s’est remémorée son passage dans la cité phocéenne.