Warren Zaïre-Emery : La révélation sur sa vie privée !

La saison dernière, Warren Zaïre-Emery a traversé une période de doute après avoir connu une ascension fulgurante avec le PSG puis l’équipe de France. Mais depuis quelques mois, le milieu de 19 ans a repris confiance et retrouve peu à peu son meilleur niveau, notamment après avoir décidé de revenir vivre en famille.
Pas au meilleur de sa forme la saison dernière, Warren Zaïre-Emery s’est métamorphosé cet automne, retrouvant son statut de titulaire indiscutable au PSG. L’international français, de retour brièvement avec les Espoirs en octobre, reste sur quatorze titularisations de suite, faisant de lui le joueur le plus utilisé par Luis Enrique.
Zaïre-Emery de retour avec sa famille
Ce jeudi, Le Parisien apporte plusieurs explications sur ce retour au premier plan de Warren Zaïre-Emery, qui a notamment mis l’accent sur l’analyse vidéo de ses matchs pour progresser. Mais ce n’est pas tout puisque sur un plan privé, le milieu de 19 ans a également choisi de retourner vivre en famille l’été dernier. De quoi lui permettre de retrouver le niveau qui lui avait permis de connaître une ascension fulgurante au début de sa carrière.
Le gros soutien de Luis Enrique
« Je me sens de mieux en mieux. Je suis parti avec les Espoirs pour reprendre cette confiance, toucher beaucoup de ballons, aller de l’avant et mettre cette intensité. Je pense que ça m’a fait un petit peu de bien, expliquait Zaïre-Emery en octobre dernier. Quand on est un peu dans le mal, il est là à nous donner des conseils, à venir parler, il est ouvert à tout. C’est juste formidable d’avoir un coach qui est là et qui parle avec tout le monde, qui essaie de donner le plus de confiance possible. Ça m’a beaucoup aidé ».