Warren Zaïre-Emery : La révélation sur sa vie privée !

La saison dernière, Warren Zaïre-Emery a traversé une période de doute après avoir connu une ascension fulgurante avec le PSG puis l’équipe de France. Mais depuis quelques mois, le milieu de 19 ans a repris confiance et retrouve peu à peu son meilleur niveau, notamment après avoir décidé de revenir vivre en famille.

Pas au meilleur de sa forme la saison dernière, Warren Zaïre-Emery s’est métamorphosé cet automne, retrouvant son statut de titulaire indiscutable au PSG. L’international français, de retour brièvement avec les Espoirs en octobre, reste sur quatorze titularisations de suite, faisant de lui le joueur le plus utilisé par Luis Enrique.

Zaïre-Emery de retour avec sa famille Ce jeudi, Le Parisien apporte plusieurs explications sur ce retour au premier plan de Warren Zaïre-Emery, qui a notamment mis l’accent sur l’analyse vidéo de ses matchs pour progresser. Mais ce n’est pas tout puisque sur un plan privé, le milieu de 19 ans a également choisi de retourner vivre en famille l’été dernier. De quoi lui permettre de retrouver le niveau qui lui avait permis de connaître une ascension fulgurante au début de sa carrière.