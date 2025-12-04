PSG : Le coup historique que personne n'a vu venir !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Mercredi dernier face à Tottenham, le PSG inaugurait une belle nouveauté avec son quatrième maillot (ou maillot fourth). Noir chromé accompagné d’une fine bande rouge au milieu, ce dernier a fait fureur auprès des supporters parisiens. Avec cette nouvelle tunique, le club parisien a d’ailleurs battu des records historiques. Explications.

Une constante sur ces dernières saisons. Parfois critiqué comme n’importe quel club, le PSG a réussit à séduire le grand public au niveau de ses maillots dévoilés au cours des dernières années. Sur une saison 2024-2025 marquée par la victoire en Ligue des Champions, Paris a notamment rendu iconique le quatrième maillot bleu accompagné d’ailes.

Le PSG fait un tabac avec son quatrième maillot Mercredi dernier, juste avant la réception de Tottenham en Ligue des Champions, le PSG a dévoilé son nouveau quatrième maillot. Quasiment tout en noir, accompagné d’une légère bande verticale rouge au milieu, ce dernier a rapidement fait fureur auprès du grand public, mais aussi au niveau des supporters.