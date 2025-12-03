Coup de tonnerre au PSG : C’est terminé pour cette star ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Membre du PSG depuis l'été 2023, Ousmane Dembélé a atteint son prime la saison passée avec des performances XXL en Ligue des Champions qui lui ont permis de remporter le Ballon d'Or. Mais alors qu'il semble retombé dans ses travers depuis quelques mois, Pierre Ménès annonce que l'on risque de ne plus jamais voir le grand Dembélé de l'an dernier avec le PSG.

Du haut de ses 28 ans, peut-on espérer revoir un jour Ousmane Dembélé à son meilleur niveau avec le PSG ? La star français était à son prime la saison passée et avait largement contribué de par ses performances et ses nombreux buts à la victoire finale en Ligue des Champions, mais les choses sont un peu plus compliquées cette saison pour Dembélé. Entre ses pépins physiques et ses prestations moins reluisantes que l'an passé, il ne compte que 5 buts en 15 matchs disputés avec le PSG.

Ménès sceptique pour Dembélé Dans une vidéo diffusée sur sa chaine Youtube, Pierrot le Foot, Pierre Ménès semble même annoncer la fin du grand Dembélé au PSG : « Va-t-on retrouver Dembélé à son meilleur niveau de l'année dernière ? C'est vrai qu'on peut se demander si Dembélé n'a pas vécu la saison dernière une saison dans le bénitier. Je me suis dit ça lors de son but à Arsenal, un tir un peu foireux du gauche qui fait poteau rentrant, là je me suis dit qu'il ne peut rien lui arriver », indique l'ancien consultant de Canal +.