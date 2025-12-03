Mercato : Transfert surprise au PSG, c’est terminé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Il y a plusieurs semaines, un nom surprenant venait alimenter les rumeurs d’un transfert au PSG. Le club parisien et Luis Enrique apprécient le profil d’Eric Garcia, désormais bien installé dans la défense du FC Barcelone. Cependant, la prolongation de contrat du joueur de 24 ans est imminente en Catalogne.

Miné par les blessures depuis le début de saison, le PSG pourrait tenter quelques coups sur le mercato hivernal. Au niveau du secteur défensif, un nom est revenu avec insistance au cours des dernières semaines du côté du club parisien. Il s’agissait d’Eric Garcia, qui monte en puissance au sein du FC Barcelone.

Le PSG lorgne Eric Garcia Plusieurs médias ont confirmé l’intérêt du PSG à l’égard de l’ancien défenseur de Manchester City, revenu au Barça en 2021. Désormais âgé de 24 ans, Eric Garcia est très souvent utilisé par Hansi Flick, qui apprécie son engagement ainsi que ses qualités balle au pied. Utilisé devant la défense également, l’international Espagnol a donc tapé dans l’œil de Luis Enrique.