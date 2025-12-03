Transfert de Greenwood : L’OM confirme avec une grande annonce !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté en provenance de Manchester United pour 30M€ + un pourcentage à la revente lors du mercato estival 2024, Mason Greenwood a la cote sur le marché des transferts. L'attaquant anglais a été annoncé dans le viseur d'écuries étrangères ces derniers mois pour un transfert, et Medhi Benatia confirme les offres formulées au sujet de Greenwood.

Actuellement engagé jusqu'en 2029 avec l'OM, Mason Greenwood (24 ans) sera-t-il vendu dans les prochains mois avec un gros chèque à la clé ? L'attaquant anglais continue de se montrer performant avec le club phocéen (11 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison), et il avait d'ailleurs attiré l'oeil d'écuries étrangères et notamment de clubs d'Arabie Saoudite lors du dernier mercato estival. Mais l'OM avait repoussé les offres.

« Il y a déjà eu des offres » Invité de l'After Foot sur RMC Sport mardi soir, Medhi Benatia a d'ailleurs confirmé les offres formulées pour Mason Greenwood l'été dernier, mais le directeur sportif de l'OM affiche un discours clair à ce sujet : « Greenwood va rester à l’OM ? Bien sûr pourquoi pas ? Il y a déjà eu des offres », confie Benatia.