Officiel - PSG : Dérapage en public, il est écarté !

Malgré son statut de capitaine, Emmanuel Emegha a été écarté par la direction de Strasbourg. Via un communiqué officiel, le RCS a annoncé la suspension de l'attaquant de 22 ans, et ce, à cause de son comportement. Ces dernières semaines, Emmanuel Emegha a tenu des propos polémiques devant la presse, affirmant notamment que son équipe n'avait pas gagné contre le PSG parce qu'il n'était pas là.

Ce mercredi, le RC Strasbourg a lâché une bombe. Via un communiqué, le club présidé par Marc Keller a annoncé la suspension de son capitaine pour la prochaine journée de Ligue 1 (déplacement à Toulouse ce samedi après-midi).

Strasbourg suspend Emegha à cause de son comportement « Cette décision a été prise suite au non-respect récent par le joueur des valeurs, des attentes et des règles du club. Le Racing réaffirme son attachement aux principes essentiels d’exemplarité et de respect du cadre collectif. Emmanuel reste un membre important de notre équipe, qui a toujours tout donné pour le club sur le terrain. Il sera réintégré dans le groupe après ce match. Aucun autre commentaire ne sera fait », peut-on lire sur le site officiel du RC Strasbourg.