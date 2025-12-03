PSG : Dembélé Ballon d'Or, le scandale ?

Au terme d'une saison exceptionnelle du PSG, Ousmane Dembélé avait été récompensé de la plus belle des manières. En effet, le Français a été consacré Ballon d'Or, devançant Lamine Yamal et Vitinha. Mais Dembélé méritait-il cette distinction ? Diego Simeone avait lui un autre favori.
Ce mardi soir, le FC Barcelone s'est imposé à domicile face à l'Atlético de Madrid (3-1). Pour obtenir cette victoire, le club catalan a pu compter sur un très grand Raphinha, buteur face aux Colchoneros. Bourreau des Madrilènes, le Brésilien a une nouvelle fois impressionné Diego Simeone, qui estime que Raphinha aurait dû être Ballon d'Or à la place d'Ousmane Dembélé.
« Je ne comprends pas comment il n'a pas eu le Ballon d'Or »
« Raphinha ? Je l'adore. Il joue partout, où qu'on le place. Et il marque des buts magnifiques. Je ne comprends pas comment il n'a pas eu le Ballon d'Or. Je l'aurais choisi », a ainsi lâché Diego Simeone, rapporté par AS, à propos de Raphinha, qui a fini 5ème du dernier Ballon d'Or.
« Une déception personnelle »
Raphinha aura donc fini loin d'Ousmane Dembélé au Ballon d'Or. Se classant donc 5ème, le joueur du FC Barcelone avait réagi à son résultat, expliquant : « Oui, ça a été une déception personnelle. Quand on se donne autant, qu’on travaille chaque jour et qu’on a le sentiment d’avoir fait une saison incroyable, on s’attend naturellement à figurer parmi les meilleurs. Terminer cinquième a bien sûr été un honneur, mais j’avais des attentes plus élevées. En même temps, cela m’a appris l’humilité et m’a permis de relativiser ».