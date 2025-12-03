PSG : Dembélé Ballon d'Or, le scandale ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Au terme d'une saison exceptionnelle du PSG, Ousmane Dembélé avait été récompensé de la plus belle des manières. En effet, le Français a été consacré Ballon d'Or, devançant Lamine Yamal et Vitinha. Mais Dembélé méritait-il cette distinction ? Diego Simeone avait lui un autre favori.

Ce mardi soir, le FC Barcelone s'est imposé à domicile face à l'Atlético de Madrid (3-1). Pour obtenir cette victoire, le club catalan a pu compter sur un très grand Raphinha, buteur face aux Colchoneros. Bourreau des Madrilènes, le Brésilien a une nouvelle fois impressionné Diego Simeone, qui estime que Raphinha aurait dû être Ballon d'Or à la place d'Ousmane Dembélé.

« Je ne comprends pas comment il n'a pas eu le Ballon d'Or » « Raphinha ? Je l'adore. Il joue partout, où qu'on le place. Et il marque des buts magnifiques. Je ne comprends pas comment il n'a pas eu le Ballon d'Or. Je l'aurais choisi », a ainsi lâché Diego Simeone, rapporté par AS, à propos de Raphinha, qui a fini 5ème du dernier Ballon d'Or.