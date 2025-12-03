Ousmane Dembélé : Coup de tonnerre pour son avenir au PSG ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Il fallait s'y attendre, le PSG est frappé de plein fouet par les blessures depuis le début de la saison. Ousmane Dembélé n'a notamment pas été épargné. Alors que le numéro 10 parisien est aujourd'hui sur le chemin du retour, la question est de savoir s'il retrouvera son niveau de la saison dernière. Pierre Ménès a visiblement quelques doutes pour Dembélé.

Rentré en jeu face à Monaco, Ousmane Dembélé accumule petit à petit des minutes avec le PSG. Pas question de précipiter le retour du Français, embêté par les blessures depuis le début de la saison. Si le club de la capitale veut briller cette saison, il faudra compter sur un grand Dembélé. Mais retrouvera-t-il le niveau du dernier exercice ? Pas sûr...

Dembélé de retour au top ? La saison dernière, Ousmane Dembélé marchait sur l'eau avec le PSG. Et voilà qu'aujourd'hui, Pierre Ménès doute qu'on revoit le Français à ce niveau. « Va-t-on retrouver Dembélé à son meilleur niveau de l'année dernière ? C'est vrai qu'on peut se demander si Dembélé n'a pas vécu la saison dernière une saison dans le bénitier. Je me suis dit ça lors de son but à Arsenal, un tir un peu foireux du gauche qui fait poteau rentrant, là je me suis dit qu'il ne peut rien lui arriver », a-t-il expliqué dans un premier temps sur Youtube.