Départ en urgence, Pierre Ménès annonce le transfert de Doué !

Amadou Diawara

Dans une vidéo publiée sur sa chaine YouTube, Pierrot Le Foot, Pierre Ménès a fait un point sur la situation du RC Strasbourg. D'après le journaliste français, le club présidé par Marc Keller devrait se séparer de trois grands noms de son effectif lors du prochain mercato estival. En plus d'Emmanuel Emegha, Guela Doué et Diego Moreira pourraient également faire leurs valises à l'issue de la saison, et ce, à cause du fair-play financier.

«Le club va être obligé de vendre pour être en conformité avec le fair-play financier» « Si le RC Strasbourg va recruter cet hiver ? J'ai parlé avec beaucoup de monde, mais on n'a pas du tout évoqué le recrutement. Il faut bien voir que si Strasbourg passe la DNCG en France les doigts dans le nez, le club va être obligé de vendre pour être en conformité avec le fair-play financier, avec l'UEFA. C'est ça d'ailleurs qui est un peu con avec ce système. A partir du moment où tu vends, tu peux racheter derrière », a confié Pierre Ménès, avant d'en rajouter une couche.