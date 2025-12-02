PSG - Transfert d’un champion du monde : C’est confirmé !

Pierrick Levallet

Lors du dernier mercato estival, le PSG ne s’est pas spécialement montré très actif. Le club de la capitale avait pourtant exploré quelques pistes sur le marché des transferts. Les dirigeants parisiens auraient notamment été tentés par l’idée de recruter Julian Alvarez. Et la presse espagnole est en mesure de confirmer cette tendance.

Le PSG s’est montré discret cet été dans le sens des arrivées. Le club de la capitale ne s’est contenté que des signatures de Lucas Chevalier, Illia Zabarnyi et Renato Marin. Pourtant, les Rouge-et-Bleu avaient exploré plusieurs pistes sur le mercato. Les dirigeants parisiens n’étaient notamment pas contre offrir un nouvel élément offensif à Luis Enrique.

Le PSG était bien sur Julian Alvarez... Et comme le confirme MARCA, le PSG avait ainsi envisagé l’idée de recruter Julian Alvarez. Les pensionnaires de la Ligue 1 pensaient même à lui offrir un contrat alléchant. Mais finalement, le champion du monde 2022 est resté à l’Atlético de Madrid, où il a une influence presque aussi importante qu’un certain Luis Suarez.