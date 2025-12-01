Lucas Chevalier : Scandale confirmé au PSG !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Lors de la défaite du PSG sur la pelouse de l’AS Monaco (1-0), Lucas Chevalier a été victime d’un violent tacle de Lamine Camara qui n’a pas été sanctionné d’un carton rouge. Antony Gautier, directeur de l’arbitrage, a reconnu une erreur de Clément Turpin, qui aurait dû expulser le Monégasque pour son geste.

« Il a eu beaucoup de chance aujourd'hui. » Comme l’a confié Luis Enrique, le verdict aurait pu être bien pire pour Lucas Chevalier. Le gardien du PSG a été victime d’un violent tacle de Lamine Camara sur sa cheville samedi face à l’AS Monaco (1-0), non-sanctionné d’un carton rouge par Clément Turpin.

« Je ne vais rien dire de plus car ce n'est pas mon travail mais c'est incroyable » « Je pense que... Je ne vais rien dire de plus car ce n'est pas mon travail mais c'est incroyable... », a ajouté Luis Enrique. Les nouvelles sont plutôt rassurantes pour Lucas Chevalier, qui a pu terminer la rencontre et devrait être présent le week-end prochain pour la réception de Rennes.