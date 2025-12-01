Lucas Chevalier : Scandale confirmé au PSG !

Lors de la défaite du PSG sur la pelouse de l’AS Monaco (1-0), Lucas Chevalier a été victime d’un violent tacle de Lamine Camara qui n’a pas été sanctionné d’un carton rouge. Antony Gautier, directeur de l’arbitrage, a reconnu une erreur de Clément Turpin, qui aurait dû expulser le Monégasque pour son geste.
« Il a eu beaucoup de chance aujourd'hui. » Comme l’a confié Luis Enrique, le verdict aurait pu être bien pire pour Lucas Chevalier. Le gardien du PSG a été victime d’un violent tacle de Lamine Camara sur sa cheville samedi face à l’AS Monaco (1-0), non-sanctionné d’un carton rouge par Clément Turpin.
« Je ne vais rien dire de plus car ce n'est pas mon travail mais c'est incroyable »
« Je pense que... Je ne vais rien dire de plus car ce n'est pas mon travail mais c'est incroyable... », a ajouté Luis Enrique. Les nouvelles sont plutôt rassurantes pour Lucas Chevalier, qui a pu terminer la rencontre et devrait être présent le week-end prochain pour la réception de Rennes.
Antony Gautier reconnait une erreur d’arbitrage de Clément Turpin
Il semble en tout cas que le PSG ait bien été victime d’une erreur d’arbitrage contre l’AS Monaco. D’après les informations de L’Équipe, à l’occasion du comité de liaison qui s’est tenu ce lundi, Antony Gautier, directeur de l’arbitrage, a reconnu devant ses interlocuteurs que Clément Turpin aurait dû expulser Lamine Camara, qui a reçu un simple carton jaune pour son geste.