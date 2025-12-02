OL - Transfert à 55M€ : C’est confirmé !

Pierrick Levallet

Dans une situation financière délicate, l’OL mise sur la vente de ses joueurs pour renflouer ses caisses. Le club rhodanien pourrait d’ailleurs récupérer un joli chèque avec Malick Fofana. L’international belge est estimé à 55M€, et le FC Barcelone serait sur le coup. L’intérêt blaugrana pour l’ailier de 20 ans semble d’ailleurs se confirmer.

Cet été, l’OL a essayé de redresser son bilan économique catastrophique en vendant plusieurs de ses meilleurs éléments. Le club rhodanien a tenté de renflouer ses caisses avec les transferts de Rayan Cherki, Georges Mikautadze ou encore Lucas Perri. Et les dirigeants lyonnais pourraient poursuivre sur leur lancée avec Malick Fofana. Actuellement blessé, l’international belge est tout de même estimé à 55M€. Et l’ailier de 20 ans serait sur les tablettes d’un cador européen.

Le Barça cherche une doublure pour Raphinha « Barcelone recherche, entre autres, un ailier gauche, un joueur qui puisse remplacer Raphinha. L'autre jour, il y a eu une réunion d'agents à Milan, à laquelle a assisté Joao Amaral, qui est désormais le bras droit de Deco. Il a assisté au match Italie-Norvège, où jouait Antonio Nusa, un joueur extraordinaire de seulement 20 ans » a d’abord expliqué Alfredo Martínez pour SPORT.