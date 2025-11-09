Transfert à Strasbourg : Pierre Ménès balance une fake news avec un joueur de l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il était en fin de contrat à Burnley, CJ Egan-Riley s’est engagé librement avec l’OM l’été dernier, mais son nom avait également été évoqué du côté du FC Nantes, ainsi que de Strasbourg. Toutefois, à en croire, Pierre Ménès, il n’a jamais été question pour le RCSA de recruter le défenseur âgé de 22 ans.

D’après les informations de L’Équipe, un autre club de Ligue 1 que l’OM était intéressé par CJ Egan-Riley. En fin de contrat avec Burnley, le défenseur âgé de 22 ans s’est engagé jusqu’en juin 2029 avec Marseille l'été dernier et le FC Nantes était également sur le coup, même si le recruter était financièrement impossible pour les Canaris.

Strasbourg était également sur Egan-Riley ? Journaliste pour Ouest-France et suiveur du FC Nantes, David Phelippeau a été interrogé sur la véracité de cette information sur X. « Oui j’imagine que c’est vrai c’est L’Équipe (un média très sérieux) qui sort ces noms et il ne les sorte pas comme ça au petit bonheur la chance… », a-t-il répondu.