Désiré Doué au Qatar : La fin est imminente au PSG !

Amadou Diawara

Lors du déplacement du PSG à Lorient, Désiré Doué a été victime d'une lésion de la cuisse. Eloigné des terrains depuis plus d'un mois, le numéro 14 de Luis Enrique devrait bientôt faire son grand retour. En effet, Désiré Doué pourrait faire le voyage au Qatar pour la Coupe intercontinentale le 17 décembre.

Le 29 octobre dernier, le PSG a perdu deux points précieux dans la course pour le titre en Ligue 1. En effet, le club emmené par Luis Enrique a été tenu en échec sur la pelouse du FC Lorient (1-1). Pour ne pas arranger les affaires du PSG, Désiré Doué est sorti sur blessure au Moustoir.

Blessure de Doué au PSG : C'est bientôt terminé Victime d'une lésion de grade 3 à la cuisse, Désiré Doué a déjà manqué plus d'un mois de compétition. Mais heureusement pour le PSG, l'international français est proche de faire son grand retour.