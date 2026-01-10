Mercato : Il dit non à l’OM, ça vire au fiasco !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Fidèle à ses habitudes, Medhi Benatia a démarché plusieurs joueurs et entourages l’année dernière dans l’optique de renforcer le secteur offensif de l’équipe de Roberto De Zerbi. Son approche pour Mathys Tel s’est soldée par un échec, comme le choix de l’attaquant français de 20 ans de rejoindre Tottenham puisqu’il songerait déjà à plier bagage…

Il y a un an, quasiment jour pour jour, l’OM mettait le feu à l’actualité mercato à l’hiver 2025. En parallèle du transfert d’Amine Gouiri pour environ 20M€, certains attaquants étaient annoncés du côté de l’Olympique de Marseille tels que Marcus Rashford et Mathys Tel (20 ans).

L’OM recalé par Mathys Tel l’année dernière C’est en effet la tendance évoquée par le journaliste Loïc Tanzi sur le plateau de L’Équipe de Greg. « On sort deux noms (Tel et Rashford), mais Medhi Benatia en a essayé des dizaines des joueurs aussi importants que ça. Il a essayé Aymeric Laporte. Il l’a appelé. Il appelle les joueurs pour leur vendre un projet. Après, ça marche ou ça ne marche pas. Mais il essaie ».