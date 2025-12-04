PSG - Transfert à 60M€ : La réponse cash !

Axel Cornic

Au Paris Saint-Germain, on semble avoir décidé de changer son fusil d’épaule, axant le recrutement sur les jeunes talents français ou encore les membres confirmés de l’équipe de France. Et le prochain objectif s’appellerait Eduardo Camavinga, dont le possible départ du Real Madrid est évoqué depuis quelques semaines par la presse espagnole.

La colonie française est de plus en plus grande à Paris. Après avoir souvent misé sur les stars étrangères, le PSG a décidé de se mettre au 100% Français, avec notamment les arrivées d’Ousmane Dembélé, Désiré Doué ou encore Bradley Barcola et Lucas Hernandez ces dernières années.

Camavinga au PSG ? Ce n’est pas fini, puisque d’autres gros noms sont évoqués, avec notamment Dayot Upamecano qui est en fin de contrat avec le Bayern Munich. En Espagne, c’est plutôt Eduardo Camavinga qui est lié au PSG, avec un possible transfert à 60M€ qui a même été évoqué par les médias ibériques. Le milieu est notamment barré au Real Madrid par Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde et Jude Bellingham.