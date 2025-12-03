OM - Transfert à 6M€ : Une offre est partie !

Axel Cornic

Le mercato hivernal ouvrira ses portes dans seulement quelques semaines et l’Olympique de Marseille aurait déjà commencé à se pencher sur plusieurs pistes importantes. L’une d’entre elles mènerait à Branimir Mlačić, défenseur central de 18 ans qui est en train de se révéler sous les couleurs de l’Hajduk Split.

L’hiver pourrait nous réserver quelques surprises à Marseille. Après avoir déjà beaucoup recruté cet été, l’OM aurait envie de se renforcer encore à certains postes, avec un milieu de terrain supplémentaire qui aurait été promis à Roberto De Zerbi. Mais une nouvelle piste a été évoquée tout récemment...

Branimir Mlačić, la nouvelle pépite croate ? D'après les informations du média croate Germanijak, l’OM serait sur les traces d’un certain Branimir Mlačić, la nouvelle révélation du Hajduk Split. A seulement 18 ans, le défenseur central aurait attiré l’attention de plusieurs clubs dont Marseille mais également le Real Madrid, avec un possible transfert à 6M€ qui est déjà annoncé.