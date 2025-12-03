OM - Transfert à 6M€ : Une offre est partie !

Le mercato hivernal ouvrira ses portes dans seulement quelques semaines et l’Olympique de Marseille aurait déjà commencé à se pencher sur plusieurs pistes importantes. L’une d’entre elles mènerait à Branimir Mlačić, défenseur central de 18 ans qui est en train de se révéler sous les couleurs de l’Hajduk Split.
L’hiver pourrait nous réserver quelques surprises à Marseille. Après avoir déjà beaucoup recruté cet été, l’OM aurait envie de se renforcer encore à certains postes, avec un milieu de terrain supplémentaire qui aurait été promis à Roberto De Zerbi. Mais une nouvelle piste a été évoquée tout récemment...
Branimir Mlačić, la nouvelle pépite croate ?
D'après les informations du média croate Germanijak, l’OM serait sur les traces d’un certain Branimir Mlačić, la nouvelle révélation du Hajduk Split. A seulement 18 ans, le défenseur central aurait attiré l’attention de plusieurs clubs dont Marseille mais également le Real Madrid, avec un possible transfert à 6M€ qui est déjà annoncé.
L’Inter passe déjà à l’action
Attention toutefois au danger italien ! Calciomercato.it nous apprend ce mercredi que des sources solides du côté de Split auraient évoqué d’une offre de l’Inter, arrivée sur le bureau des dirigeants de l’Hajduk. Aucun montant n’est dévoilé, mais les Nerazzurri semblent décidés à battre la concurrence de vitesse.